McLaren postaví nový simulátor

„Je to výrazný odklon od toho, co jsme používali,“ řekl James Key pro Autosport. „McLaren byl před léty průkopníkem daného projektu, ale je zřejmé, že svět se posunul dál a v týmu je velký projekt. Doufám, že to příští rok bude hotové.“

„Je to nový simulátor a dost velká věc. Vzdal bych hold současnému simulátoru, který je do značné míry založený na tom, co bylo k dispozici před léty, ale je stále velmi užitečným nástrojem a odvádí svou práci. Po dlouhou dobu byl nesmírně efektivní.“

Simulátor třetí generace bude podle Keye hodně odlišný. „Lepší reprezentace modelu auta, rychlejší zpracování dat, takže můžete přidat další dimenze.“

Podle Keye je potřeba pracovat se simulacemi povrchu tratě, pneumatikami, motorem, zavěšením.„Čím více výpočetního výkonu získáte, tím více budete moci tyto efekty kombinovat a lépe replikovat to, co auto dělá.“

„Myslím, že předchozí simulátory byly v některých oblastech velmi silné a v jiných slabé. Takže tyto slabiny řešíme a zlepšujeme. V konečném důsledku je to celkově o lepším znázornění auta.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene