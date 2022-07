McLaren poprvé od dubnové Imoly s oběma vozy v Q3

Pro Norrise je to druhé nejlepší kvalifikační umístění v sezóně, lépe stál na roštu už jen v Imole, kde startoval z třetího místa. Čtvrtou pozicí vyrovnal svůj výkon z Austrálie.

„Velmi dobrá pozice, neřekl bych, že jsme čtvrté místo očekávali, ale beru to! Dobrá práce týmu, jsme před jezdci, před kterými jsme chtěli být,“ řekl Norris, který ve druhé řadě doplní Charlese Leclerca.

„Bylo to dobré kolo, jsem s ním spokojen. Nemyslím si, že jsme mohli být na lepší pozici, s dneškem jsem tedy spokojen a zítra se to pokusíme udržet.“

Ricciardo po třech závodech v Q3

Poprvé od závodu v Kanadě se do třetí části kvalifikace dostal také druhý pilot McLarenu Daniel Ricciardo, který na Hungaroringu zajel devátý čas.

„Myslím, že jsme tento víkend rychlí, což jsme potvrdili tím, že jsme se s oběma vozy dostali do Q3. V Q3 jsem byl ale pomalejší, z toho nemám radost,“ řekl Ricciardo.

„Upřímně jsem se cítil lépe v Q1 než ke konci kvalifikace. V posledním pokusu byl vůz nedotáčivý. Věděl jsem, že to kolo není perfektní, takže mi bylo jasné, že nebudeme v top 10 tak vysoko. Večer se na to podíváme a budeme se soustředit na závod. Naše rychlost v pátek vypadala dobře, takže uvidíme, co dokážeme udělat.“