McLaren pojede v Monaku se speciálním zbarvením

Vozy McLarenu budou letos v Monaku vyvedeny v modro-oranžových barvách s titulárním sponzorem Gulf Oil.

Do speciálních barev budou kromě vozů vyvedeny také kombinézy Daniela Ricciarda a Landa Norrise, kteří budou mít také retro helmy.

„Myslím, že všichni se shodneme, že to bude nejlépe vypadající vůz na roštu za hodně dlouhou dobu. Řekl jsem Zakovi (Brownovi), že to bude ještě lepší zbarvení než naše současné,“ řekl Norris.

Loga společnosti Gulf se na monopostech McLarenu objevují od loňské sezóny, pro závod v Monaku příští víkend však bude výraznější celá barevná kombinace.

Podle pravidel F1 musí oba vozy týmu „v každém podniku závodit v podstatě stejném zbarvení“. McLaren proto musel požádat Mezinárodní automobilovou federaci (FIA) a držitele komerčních práv FOM o povolení použít pro závod v Monaku speciální zbarvení značky Gulf. Podle Browna ale ve schválení nebyl žádný problém.

„Všem se to líbilo a schválili to. V tuto chvíli to hodláme použít pouze v Monaku. Myslím, že pokud máte speciální zbarvení, musí zůstat speciální. Jak víte, je to něco, co se ve formuli 1 tak často nedělá.“

Historie partnerství Gulf a McLarenu je dlouhá. V 60. letech minulého století Gulf Oil sponzoroval Bruce McLarena ve F1 a v šampionátu sportovních vozů Can-Am.

Gulf McLaren F1 GTR dominoval ve sportovních vozech, v roce 1996 vyhrál BPR Global Endurance Series a kategorii GT ve 24 hodinách Le Mans o rok později.