McLaren po změnách v technickém oddělení očekává konkurenceschopné nápady

Tým McLaren provedl v posledních týdnech a měsících řadu zásadních personálních změn, které se týkají technického oddělení. Šéf Andrea Stella věří, že změny povedou k nápadům, které stáj posunou vpřed.

Poté, co McLaren během zimní přestávky opustil týmový boss Andrea Seidl, který byl nahrazen Andreou Stellou, se toho ve stáji z britského Wokingu změnilo mnohé.

Po nevydařeném vstupu do probíhající sezony udělal McLaren v čele s výkonným ředitelem Zakem Brownem několik důležitých personálních změn.

Tým opustil výkonný technický šéf James Key, jehož pozice zanikla a byla nahrazena trojhlavým vedením technického oddělení, jehož členy se v lednu příštího roku stanou z Ferrari příchozí David Sanchez a dosavadní pracovník Red Bullu Rob Marshall.

Šéf týmu Andrea Stella tvrdí, že se struktura technického oddělení McLarenu nyní velmi podobá systému, který funguje u Red Bullu.

„Myslím, že je toto složení velmi silné. Nejde o to, kdo rozhoduje, ale mnohem více o to, jak můžeme generovat konkurenceschopné nápady,“ uvedl Stella, kterého citoval Autosport.

„McLarenu nechybí někdo, kdo rozhoduje. Spíše šlo o to, zda dokážeme přinést nápady, abychom vytvořili rychlé auto. To je to, s čím jsme se potýkali,“ vysvětlil Ital a dodal:

„V konečném důsledku se tato organizace z koncepčního hlediska neliší od toho, jak to je v jiných týmech. Je to v podstatě způsob, jakým funguje například Red Bull.“