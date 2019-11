McLaren po penalizaci Hamiltona slaví první stupně vítězů od roku 2014

Sainz Jr. cílem dramatického závodu projel na čtvrté pozici. Hamilton byl po prošetření sportovních komisařů penalizován trestem pěti sekund za kolizi s Alexanderem Albonem a propadl se na sedmé místo.

Na třetí se naopak posunul Sainz Jr., kterého také ale komisaři vyšetřovali za možné použití systému DRS při dvojitých žlutých vlajkách. Komisaři ale Španěla nakonec netrestali.

Sainz Jr. se tak ve své 101. velké ceně dočkal prvních stupňů vítězů. McLaren byl přitom naposledy na pódiu ve Velké ceně Austrálie v roce 2014.

McLaren si také zajistil čtvrté místo v Poháru konstruktérů.

Jeho úspěch je o to větší, že po problémech v kvalifikaci Sainz Jr. startoval do závodu až z poslední pozice.

„Ano! Skvělý den! Jsou to zvláštní první stupně vítězů, když na nich nejsem hned po závodě, mám z našeho dnešního závodu ale velkou radost. Dojet na třetím místě ze zadních pozic startovního roštu byla velká výzva, až do konce jsme ale bojovali se vším, co jsme měli,“ řekl Sainz Jr.

„Byl to závod nabitý událostmi a myslím, že jsem byl jediný vůz, který jel jen na jednu zastávku. Bylo opravdu těžké po dvou restartech po safety carech za sebou držet další vozy ze středu pole, dokázal jsem ale bránit svou pozici a využít toho, co se stalo vpředu,“ popisuje Španěl.

„Dobrý první stint, skvělá zastávka v boxech od kluků a náročný a dlouhý stint, po kterém jsem dojel do cíle poprvé v kariéře na třetím místě. Gratuluji celému týmu tady i ve Wokingu! Moje první pódium je samozřejmě výjimečné, musíme ale pracovat, abychom zlepšili naši čistou rychlost! Pro to tu jsme, to musí být náš cíl!“

Bodoval i Norris

Body si ze svého prvního závodu v Sao Paulu odváží také Lando Norris, který obsadil osmé místo.

„Pro tým a pro mě to byl dobrý závod! Měl jsem opravdu dobrý odjezd ze startu a po prvních zatáčkách jsem byl pátý. V tomto ohledu odvádíme skutečně dobrou práci a je to naše silná stránka. Zbytek závodu byl těžký, hlavně první stint na měkké sadě. S pneumatikami jsem se v pozdější fázi v porovnání s Danielem (Ricciardem) potýkal více, což jsme očekávali,“ řekl Norris.

Foto: Getty Images