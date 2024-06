McLaren obsadil v Kanadě kompletní druhou řadu

Třetí Norris přitom na George Russella a Maxe Verstappena, kteří se shodným zajetým časem obsadí první řadu, ztratil pouze 21 tisícin sekundy.

„Dnes to byla z pohledu týmu skvělá kvalifikace, gratuluji Georgovi Russellovi k pole position. Je to příjemný pocit, když zajedete dobré kolo a skončíte v nejlepší trojce,“ řekl Norris.

„Těším se, co dokážeme předvést v závodě. Auto bylo v posledních třech nebo čtyřech závodech skvělé. Před námi i za námi je spousta rychlých aut, takže myslím, že by to mohlo být vzrušující.“

Piastri: Spousta lidí si myslí, že mohli být na pole position, já také

Australan Piastri ztratil na čtvrtém místě na nejrychlejší dvojici 103 tisícin sekundy.

„Čtvrté místo. Vyrovnaná a náročná, ale zábavná kvalifikace. Myslím, že spousta lidí si myslí, že mohli být na pole position, a já jsem jedním z nich, to je ale pozitivní z pohledu rychlosti,“ říká Piastri.

„Je to další start z přední části roštu a uvidíme, co zítra můžeme dokázat. Jsme vyrovnaní a máme výhodu v tom, že naše dva vozy startují u sebe, což je vždy pozitivní z pohledu strategie. Těším se na to.“