McLaren: Nový nos pomůže uvolnit skrytý potenciál našeho vozu

McLaren pro Velkou cenu Ruska přivezl novou specifikaci přední části svého vozu, která se podobá nosu, jenž má na svém voze také tým Mercedes.

V Soči ale nasazení nového nosu zlepšení nepřineslo. Carlos Sainz Jr. odstoupil po vlastní chybě už v prvním kole a Lando Norris skončil až patnáctý. Podle šéfa týmu Andrease Seidla však bude mít nový nos vliv na celý vůz a odlišné proudění vzduchu kolem formule, o které se upravená přední část vozu postará, pomůže získat rychlost.

„S termínem homologace uprostřed sezóny jsme s tím samozřejmě chtěli co nejrychleji získat zkušenosti. Proto jsme se rozhodli testovat to krok po kroku hned, jak budeme mít k dispozici určité části tohoto balíčku. Cíl je jasný: vývojový směr, jaký jsme viděli ve větrném tunelu s jiným konceptem nosu. Věříme, že je to do budoucna správný směr,“ řekl Seidl pro Motorsport.com.

„Můžeme tím využít ještě více potenciálu vozu po stránce výkonnosti. A to je směr, kterým jsme se vydali. Plán tedy je přinášet na trať další části tohoto balíčku s jasným cílem odemknout více výkonnosti.“

Ačkoliv třetí místo v Poháru konstruktérů za Mercedesem a Red Bullem nyní drží právě McLaren, Seidl věří, že třetí nejrychlejší vůz má tým Racing Point. Od Velké ceny Belgie se postupně zlepšuje také Renault.

Vyrovnanost středu pole přitom Seidlovi připomíná, že bude muset i nadále vylepšovat svůj vůz, pokud nechce prohrát boj o celkové třetí místo.

„Z pohledu čistého potenciálu vozu myslím, že Racing Point je na tom podobně už od (předsezónních) testů v Barceloně, protože je jednoznačně nejrychlejším vozem v tomto souboji. I Renault udělal od Spa jasný krok vpřed. V závodech jsme s nimi sváděli těsné souboje a v kvalifikaci jsme byli před nimi nebo na jejich úrovni,“ hodnotí Seidl.

„Musím uznat, že udělali velký krok vpřed a nyní je na nás, abychom se i my zlepšili s naším vozem a abychom udělali další krok z pohledu rychlosti, pokud se v této bitvě chceme udržet při životě. Je důležité pochopit, co se stalo (v Rusku), zároveň detailně analyzovat, co nasazení nového nosu udělalo s Landovým vozem. Nakonec bude důležité udělat správné závěry a přinést taková vylepšení, aby tato bitva i nadále pokračovala.“