McLaren: Norris je teď opravdu silným závodníkem, má větší povědomí o autě

„Myslím, že z Landa je nyní skutečně silný závodník. Určitě můžeme být svědky jeho růstu coby pilota. Má větší povědomí o tom, jaký by měl být jezdcům přínos a jaká by měla být výkonnost vozu,“ řekl Stella pro Motorsport.com.

„Se svou přirozenou upřímností, když s námi začínal, Lando velmi často říkal: 'Neodvádím dostatečně dobrou práci, nejsem tak dobrý v této zatáčce'. Velmi často ukazoval na sebe. Pomohli jsme mu oddělit co, co je na jezdci a co je na autě. Když je schopen to rozdělit, tak je jeho zpětná vazba přesnější.

„Jezdec velmi často potřebuje být zhýčkaný, než aby si řekl 'Musím se přizpůsobit' nebo 'V zatáčkách neodvádím dostatečně dobrou práci'. Občas ho postihly technické problémy. Jedna z Landova vlastností, která se mi na něm opravdu líbí, je, že nebrečí.

„Neřekne: 'Měl jsem ten a ten problém a tohle je problém. Jsem nejlepší na světě, ale kvůli tomuto problému nemohu ukázat to nejlepší.“

Stella dále vyjmenoval další silné stránky mladého britského pilota. „Jeho důslednost, schopnost zůstat v cílených časech na kolo, schopnost odjet určitou délku stintu k dosažení strategie, kterou plánujeme, jeho práce s pneumatikami. To jsou hlavní věci, ve kterých se zlepšil.“

Svou druhou sezónu ve formuli 1 Norris zahájil ziskem prvního umístění na stupních vítězů. V Rakousku jel v závěru závodu čtvrtý, když ale Lewis Hamilton dostal pětisekundovou penalizaci, měl Norris šanci posunout se ve výsledcích na třetí místo. Sérií velmi rychlých posledních kol nakonec Norris dojel 4,8 sekundy za Hamiltonem a po přičtení 5 sekund se Hamilton propadl za něj na čtvrté místo.

„Dělám lepší rozhodnutí. Vyplácí se to a díky tomu na konci dne dosahuji mnohem lepších výsledků,“ řekl Norris.

Norris je nyní v karanténě v Dubaji, kde byl během své dovolené pozitivně testován na koronavirus. Po Sergiu Pérezovi, Lanci Strollovi a Hamiltonovi je čtvrtým pilotem F1, který onemocněl covidem-19.