McLaren nikoho kopírovat nebude, říká Norris

Vůz Racing Pointu jakoby z oka vypadl loňskému mercedesu. „Menší týmy dostávají velkou pomoc od větších týmů,“ řekl Carlos Sainz, kterého cituje RaceFans.

RP20 je zatím rychlejší než MCL35, ale časy v testech samozřejmě moc neznamenají.

„Vypadají rychle, to je jisté,“ řekl Lando Norris, „ale nemohu nic říct, protože nevím, co se děje v zákulisí.“

„Nevím, co se děje, kolik toho vzali nebo se naučili, nebo zda se jen rozhodli je zkopírovat. Nemám tušení, takže se k tomu nemohu skutečně vyjádřit.“

„Pokud jde o nás, snažíme se soustředit na sebe.“

„Každý tým se učí a pravděpodobně kopíruje díly, návrhy a koncepty od jiných týmů, a pak si vytvoří svou vlastní verzi, protože si myslí, že je to lepší. Udělali to, co udělali. Pokud to funguje, pak je to pro ně dobré.“

„Ale myslím, že my jsme McLaren. Neměli bychom se spoléhat na kopírování jiných. Měli bychom být schopni vymýšlet věci sami, vymýšlet vlastní nápady a myslím si, že toho je McLaren schopen. Je tedy na nás, abychom se zaměřili na sebe a ne jen na kopírování ostatních. Nemyslím, že bychom měli jít touto cestou.“

Foto: Getty Images / Charles Coates