McLaren nevzdává boj o třetí místo mezi konstruktéry

McLaren získal v prvním závodě pódium. Od té doby se sice na stupně vítězů jeho jezdec nepodíval, ale i tak sbírá McLaren pěkné body a těží z problémů soupeřů. Aktuálně je 1 bod za Racing Pointem a 1 bod před Ferrari. Mohl by McLaren získat třetí místo v Poháru konstruktérů?

„Myslím, že boj, ve kterém jsme, pokud jde o čistý výkon auta, je s Ferrari a Renaultem,“ řekl Seidl pro Motorsport.com.

„Musíme zůstat realističtí. Pokud Racing Point dokáže využít potenciál auta, které mají, je obtížné proti nim bojovat. Ale s jezdci a úrovní, kterou máme, je vždy šance s bojovat s nimi a jedním red bullem a to je to, o co usilujeme. Boj o třetí místo nevzdáme, dokud bude šance.“

„V závodě (ve Španělsku, pozn. redakce) jsme měli jednoznačně čtvrté nejrychlejší auto. Nebyli jsme daleko od Racing Pointu, což je velmi povzbudivé a ukazuje to, že jsme s vozem udělali dobrý krok vpřed.“

Podle Seidla se už vloni ukázalo, že pokud McLaren dá vše dohromady, což se mu daří, tak dokáže v závodě získat dobré body.

„Dává mi to velkou důvěru, že máme silný závodní tým a podporu z továrny. Po šesti závodech jsme na čtvrtém místě, o jeden bod před Ferrari, což je něco velmi povzbuzujícího a velká motivace. Ale zároveň není důvod se nechat unést, protože při pohledu na Mercedes a Red Bull víme, že máme před sebou ještě dlouhou cestu.“