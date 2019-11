McLaren nevylučuje, že nabídne svým jezdcům z IndyCar test formule 1

McLaren se spojil s týmem Schmidt Peterson Motorsports a příští rok budou závodit pod názvem Arrow McLaren SP. V jeho barvách budou závodit bývalý člen juniorského programu Red Bullu Patricio O'Ward a letošní šampion seriálu Indy Lights Oliver Askew.

Oba mladíci vytvoří nejmladší jezdeckou sestavu příští sezóny IndyCar. Brown přitom nevylučuje, že v budoucnu dá oběma pilotům možnost testovat i monopost formule 1.

„I když jsou projekty (F1 a IndyCar) oddělené, komerčně se vzájemně doplňují. Pro rok 2020 nemáme pod smlouvou žádného mladého jezdce, nebyl bych proto překvapen, kdybych viděl jednoho z těch kluků při testu nováčků v našem voze F1,“ řekl Brown.

McLaren má coby juniora současného pilota formule 2 Sergia Setteho Camaru. Brazilec letos s týmem absolvoval sezónní testy. V rámci testů IndyCar se tento týden poprvé na trati objevili také O'Ward a Askew, když testovali v Sebringu.

Původně přitom měl jeden z mclarenů v IndyCar pilotovat James Hinchcliffe. Nakonec se však McLaren rozhodl pro mladé jezdce.

„Rozhodnutí jsme učinili s vědomím, že tu budou nějací nespokojení Jamesovi fanoušci, a také byli. Věděli jsme ale, že je tu i spousta lidí, kteří chtějí vidět poslední dva šampiony Indy Lights v rámci nejmladší jezdecké sestavy,“ řekl Brown.

„Myslím, že spousta lidí se těší na to, jak si povedeme v (prvním závodě) St. Pete. Musíme udělat to, co je nejlepší pro tým, a to nutně nemusí být to nejpříjemnější rozhodnutí.“

Foto: Getty Images / Charles Coates