McLaren neví, proč se mu začíná dařit i v pomalých zatáčkách

I když vloni udělal McLaren velký výkonnostní prores, který ho katapultoval prakticky ze dna startovního pole až do první trojky, jeho jezdci si nadále stěžovali na to, že v pomalých zatáčkách ztrácejí na konkurenci.

Tato charakteristika monopostů z Wokingu se projevovala i letos, ale s posledním upgradem se McLaren posunul i v této oblasti. Jeho šéf Andrea Stella však přiznává, že to tým trochu překvapilo.

„To, co vidíme a co jsme očekávali, je, že máme větší přítlak za všech podmínek. Vůz se však jeví lépe ovladatelný i v pomalých zatáčkách, ve kterých je lepší než jsme na základě našich vývojových nástrojů očekávali. To je dobrá zpráva,“ vysvětlil Stella, jehož slova cituje Autosport.

„Je to ale zároveň něco, čemu musíme velmi přesně porozumět, abychom měli správné informace pro další vývoj v tomto směru. Nechceme dělat předčasné závěry, ale je docela zásadní, abychom na tuto otázku získali co nejpřesnější odpověď,“ přiznal Ital.