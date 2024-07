McLaren nepůjde při soupeření s Red Bullem za hranu, tvrdí Brown

Zatímco vloni ovládl Red Bull většinu závodů s velkým přehledem, letos tomu tak není a jsme pravidelně svědky zajímavých soubojů o vítězství.

Nejčastějším vyzyvatelem Maxe Verstappena je v probíhajícím ročníků Lando Norris z McLarenu, se kterým Nizozemec v Rakousku dokonce kolidoval.

Výkonný ředitel McLarenu Zak Brown v tomto kontextu prohlásil, že je jeho tým připraven s Red Bullem bojovat, nikoliv však za každou cenu.

„Jsme připraveni jít do soubojů kolo na kolo. McLaren však nezávodí špinavě. Myslím si, že se dá jít na hranu, ale ne za ní,“ prohlásil Brown, kterého cituje Autosport.

Američan přitom naznačil, že podle něj Red Bull takové zábrany nemá.

„Občas se zdá, že mají mentalitu získat vítězství za každou cenu. My takhle nezávodíme, myslíme si, že se s nimi dá bojovat po našem,“ je přesvědčen Brown, jehož tým v první polovině sezony 2024 získal jedno vítězství.

Pro McLaren jsou pravidelné souboje o vítězství něčím, co předtím dlouhé roky nepoznal. Vždyť tým před letošním triumfem v Miami od konce sezony 2012 vyhrál jediný závod.

Brown však považuje tlak, který se souboji na čele pojí, za „dobrý stres“.

„Je to vzrušující. Je to dobrý stres. Na boxové zídce přitom tým, který vedou Andrea (Stella, šéf týmu, pozn. red.) a Randy (sportovní ředitel), zní tónem, z něhož nepoznáte, zda jedeme o vítězství, nebo jsme desátí. Myslím, že to je něčím, co opravdu chcete,“ dodal Brown.