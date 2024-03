McLaren nenasadí do května žádné významné novinky, píše Häkkinen. Týmu ale věří už v Melbourne

Mika Häkkinen odhaduje, že si to za Red Bullem rozdají Ferrari a McLaren.

Mika Häkkinen vloni předpověděl, že se McLaren v průběhu sezóny výrazně zlepší, což se také stalo.

Podle něj je startovní pole letos rozdělené na dvě části – první polovina startovního pole bojuje o body a stupně vítězů. Ta druhá o to, aby se dostala do první desítky.

„Mercedes potřetí v řadě přiznává, že má problém se svým vozem, což je špatná zpráva pro Lewise Hamiltona a George Russella,“ napsal Häkkinen pro Unibet.

„Víme, jak obtížné může být opravit fundamentální problémy. Cílem týmu pro letošní rok byly rychlost a konzistence, i když si uvědomoval, že bude obtížné dohnat Red Bull, ale místo toho vidíme Lewise, jak říká, že nemá důvěru v auto.“

„V prvních dvou závodech sezóny jsme viděli Carlose Sainze a Charlese Leclerca, kteří získali stupně vítězů, přičemž Charlesovi se v obou případech podařilo dostat svůj vůz do první řady startovního roštu.“

„Byl to silný start pro Ferrari jako nejbližšího vyzyvatele Red Bullu a při silných bodových výsledcích McLarenu pozitivní start pro Landa Norrise a týmového kolegu Oscara Piastriho.“

Podle Häkkinena budou také v Melbourne vepředu Ferrari a McLaren. „Za Red Bullem jsou dva týmy, na které si tento víkend dávejte pozor – Ferrari a McLaren. Oba týmy na začátku sezony ukázaly dobrý potenciál. Ferrari je schopno v kvalifikaci zatlačit na Red Bull Racing – přinejmenším na Sergia Péreze, když už ne na Maxe Verstappena. Pokud dostanete vůz do první řady, může se stát cokoli.“

„McLaren neplánuje do května žádná zásadní vylepšení, ale Lando Norris i Oscar Piastri se minulý týden vrátili do továrny a zkoumali data z Bahrajnu a Džiddy. Vědí, kde jsou silné a slabé stránky vozu. Od Oscara očekávám, že na svém domácím okruhu předvede něco mimořádného. Je velmi motivovaný.“

„V McLarenu je skvělé, že se Oscar a Lando vzájemně posouvají a pomáhají týmu maximálně využít jeho potenciál. To znamená, že až Oscar přijede do Melbourne s cílem dosáhnout dobrého výsledku před domácím publikem, Lando udělá vše pro to, aby také zazářil. K dispozici je silné bodové umístění a možná pódium, pokud Ferrari nebo Red Bull nebudou mít tak dokonalý víkend.“