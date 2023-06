McLaren nasadí novinky už v Rakousku. Dostane je ale jen Norris

McLaren nasadí v Rakousku balík vylepšení. Jde o nový kryt motoru, bočnice a podlahu. Dostane je ale pouze Lando Norris.

McLaren trochu napodobí Williams, který nasadil v Kanadě balík vylepšení pouze na voze Albona. Pro tým to má výhodu, protože může oba balíky porovnat. V případě McLarenu jsou však důvody spíše logistické. Ve Wokingu stihli díly vyrobit dříve, než se plánovalo, ale pouze v omezeném množství.

„Nic z toho jsme neměli mít pro tento víkend,“ řekl Norris. „Vše mělo přijít až v Silverstonu. Už jen to, že jsme něco z toho dostali, dokonce ani ne všechno, bude dobrý krok vpřed.“

„Vzhledem k tomu, že máme sprintový závod, je tu možná nějaká příležitost získat body, pokud to bude dostatečný krok, tak dvakrát. Proto jsme na všechny tolik tlačili a tým byl schopen splnit to, že tady máme nějaké díly.“

„Je to naše první vylepšení v sezóně, které bylo provedeno opravdu z výkonnostních důvodů. V Baku jsme samozřejmě měli upgrade, ale nešlo o výkonnostní vylepšení. Tohle je aktualizovaná verze toho, co jsme tam měli, takže už je to docela dlouho –připadá mi to jako hodně dlouhá doba. Ale zároveň tým odvedl dobrou práci. Chtěli jsme se ujistit, že věci jsou udělány správně a správným způsobem. Chci říct, že mám důvěru, že je to slušný krok vpřed.“