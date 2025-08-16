McLaren nabídne v aukci závodní vozy, které svět (zatím) neviděl

McLaren nabídne v letošní aukci tři budoucí vozy ze seriálů F1, IndyCar a FIA WEC.
Dražby monopostů formule 1 či jiných závodních speciálů nejsou ničím neobvyklým. V posledních letech se za miliony dolarů prodalo hned několik vozů po Michaelu Schumacherovi, ale i dalších legendách. Nedávno také Bernie Ecclestone prodal svou rozsáhlou sbírku Marku Mateschitzovi.
McLaren ale nyní přichází s jiným přístupem – do aukce pošle vozy, které se teprve chystají na svou závodní premiéru.
Renomovaná aukční síň RM Sotheby’s totiž 5. prosince v Abú Zabí nabídne tři zatím „nejeté“ stroje McLarenu: monopost F1 pro sezonu 2026, vůz ze šampionátu IndyCar a vůbec první vytrvalostní speciál týmu pro FIA WEC, který se na start postaví v roce 2027.
Tento krok souvisí s ambicí McLarenu znovu získat slavnou motoristickou Triple Crown (tzv. trojkorunu), tedy vítězství v GP Monaka, v Indy 500 a ve 24hodinovce v Le Mans.
McLaren je zatím jediným týmem, kterému se podařilo tuto trojici závodů vyhrát.
Prodej budoucího vozu F1 přitom bude historicky prvním svého druhu. Kupující si vozy převezmou až po jejich účasti v závodech.
„Tato aukce je mimořádnou příležitostí vlastnit kus závodní historie a přihazovat na závodní vůz ještě před jeho oficiálním představením. Triple Crown je velkou součástí naší historie a jsme odhodláni ji znovu získat, jakmile se v roce 2027 zapojíme do mistrovství světa vytrvalostních závodů,“ uvedl v tiskové zprávě výkonný ředitel McLarenu Zak Brown.