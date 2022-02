McLaren na boj o titul potřebuje ještě několik let

Poslední dekáda byla pro legendární stáj z Wokingu obdobím přerodu. Tradiční britský tým se potýkal s výsledkovou mizérií. V sezonách 2015 a 2017 byl v Poháru konstruktérů až devátý. V posledních dvou letech už se však oranžovým vozům dařilo o poznání lépe. Loni v Turecku dokonce díky Danielu Ricciardovi u McLarenu slavili první vítězství po devíti letech.

Výkonný ředitel McLarenu Zak Brown se postaral o restrukturalizaci týmu, znát byl například příchod Andrease Seidla do vedení závodní stáje, stejně jako akvizice Jamese Keye na místo technického ředitele.

Brown ovšem příznivce varuje před přílišným optimismem, cesta na samotný vrchol v případě McLarenu ještě nějakou dobu potrvá.

„Loni k nám přišel MSP Sports, který se ukázal být skvělým podílníkem. Poskytli nám prostředky, které jsme potřebovali k naplnění našeho business plánu. Andreas nalinkoval změny v pohonných jednotkách, postaral se o jezdecké složení a technickou infrastrukturu. Andreas i James pracovali na tom, aby nám větrný tunel přinesl co největší zlepšení a posunuli jsme se blíž našim cílům.

Máme štěstí, že jsme dostali správné prostředky a lidi tam, kde je potřebujeme. Je potřeba mít ty nejlepší lidi, i proto jsme velice rádi, že se nám podařilo zajistit služby Landa Norrise po tak dlouhou dobu.

Jsem v McLarenu vázaný na dlouho dopředu, mám kolem sebe tým, který dělá vše pro to, abychom dokončili cestu, na kterou jsme se pár sezon nazpátek vydali. Stále nám ale ještě několik let zbývá. Některé věci, například právě tunel, potřebujeme teprve pořádně uvést do provozu,“ řekl Brown.

Letošní vůz MCL36 bude řídit neměnná jezdecká dvojice - Lando Norris a Daniel Ricciardo.