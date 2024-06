McLaren musí udělat určité změny, pokud chce vyhrát další závody, tvrdí Norris

McLaren letos prožívá v řadě ohledů nejlepší sezonu od roku 2012, což potvrdil nejen vítězstvím v Miami.

Další výhru mohl britský tým oslavit i před dvěma týdny v Kanadě. Nakonec ale doplatil na špatné rozhodnutí, kdy Norris vedl a na trať byl vyslán safety car.

Brit měl sice možnost zajet okamžitě ke svým mechanikům na výměnu pneumatik, ale v časové tísni tuto příležitost nevyužil. Norris tak absolvoval pit stop až o kolo později a propadl se o dvě pozice.

Podle Norrise šlo o situaci, ze které se tým z Wokingu musí poučit.

„Hodně jsme si to vyhodnocovali, včetně mě. Nebylo to tak, že bychom udělali něco špatně. Měli jsme ale být připraveni. Zkrátka mít (dopředu připravenou, pozn. red.) variantu pro případ, že by vyjel safety car,“ konstatoval Norris, jenž v Montrealu nakonec dojel druhý.

„Chtělo by to – ať ze strany týmu či z mé – se trochu vyprovokovat (k akci), nebo si poskytnout více zpětné vazby,“ sdílel svůj názor britský závodník, který zároveň dodává, že nejsou potřeba zásadní změny.

„Není to tak, že bychom museli něco drasticky měnit. Je to jen další malé rozhodnutí, které musíme nějak udělat. Jsou to velmi malé věci, ale mají velké důsledky, jak jsme viděli,“ uzavřel Norris.