McLaren musel opustit Hondu, aby našel své vlastní chyby, říká Brawn

V sezónách 2015 až 2017, kdy odebíral pohonné jednotky Honda, obsadil McLaren dvakrát deváté místo v Poháru konstruktérů. Honda od roku 2018 začala spolupracovat s Toro Rosso a od minulého roku také s Red Bullem, se kterým vloni vyhrála tři závody.

McLaren od roku 2018 využívá pohonných jednotek Renault a i jeho výsledky se zlepšily. Vloni obsadil v Poháru konstruktérů čtvrté místo. Podle Brawna bylo rozhodnutí McLarenu skončit s Hondou klíčové.

„Teď tam (v McLarenu) mají rozumné lidi, chvíli jim trvalo, než na to přišli. Lidé říkají, že McLaren udělal velkou chybu, když se zbavil Hondy. Já si ale myslím, že to museli udělat, aby zjistili, co musí udělat s týmem,“ řekl Brawn, jehož slova přinesl Autosport.

„Neustále obviňovali Hondu, myslím ale, že teď zjistili, že to nebyla pravda. Nebylo to všechno. Když se zbavili Hondy a dostali měřítko, zjistili, že musí udělat něco s týmem,“ pokračuje.

„Nevím, jak by došli k tomuto závěru, pokud by do auta nenasadili motor, se kterým závodí někdo jiný a dosahuje s ním výsledků. Zjistili tím, že mají i větší problémy než jen motor a museli udělat změny. A myslím, že udělali celkem rozumné změny.“

Brawn věří ve zlepšení týmů ze středu pole

Brawn také řekl, že se těší na výsledky týmů ze středu pole, jakmile se projeví rozpočtový strop a změny v rozdělování finančních odměn, které se chystají v rámci nových pravidel od sezóny 2021.

„Pro týmy je to ekonomicky velmi náročné, to je část problému. Některé týmy jsou trochu frustrované z toho, že rozpočtový strop není nižší, museli jsme jej dát na úroveň, která je zvládnutelná i pro nejlepší týmy. Pro top týmy to ale i tak bude dramatická změna z pohledu jejich struktury,“ popsal.

„Tyto změny by měly zmenšit rozdíl mezi top týmy a zbytkem pole. Myslím, že pro některé týmy ze středu pole to znamená světlejší budoucnost. Nová obchodní dohoda je mnohem spravedlivější a odměny jsou mezi týmy spravedlivěji rozděleny. Některé týmy si vydělají více, což pomůže jejich ekonomice.“

Brawn doufá, že nová pravidla pomohou Williamsu, který v posledních letech patří k nejhorším týmům.

„Williams měl několik špatných sezón, tak se nedá fungovat. Nechceme o něj přijít. Spravedlivější rozdělování odměn jim pomůže, ale nemohou být neustále na konci pole, to by nevydrželi.“

Foto: Getty Images / Clive Mason