McLaren má nový program na podporu mladých jezdců. Povede ho Pirro

McLaren dnes oznámil, že založil nový vývojový program pro mladé jezdce. Povede ho Emanuel Pirro.

V rámci tohoto programu bude McLaren podporovat mladé jezdce v jejich vývoji od motokáry až po profesionálního závodníka s cílem usnadnit postup začínajících talentů do F1. Vedle této podpory začínajících talentů bude program podporovat také zavedené profesionální jezdce v jiných seriích a poskytovat jim příležitosti k získání zkušeností v F1.

Program také vytváří potenciální zdroj talentů pro týmy McLarenu v F1, IndyCar a formuli E.

Členy programu jsou v současné době jezdec týmu Arrow McLaren IndyCar Pato O'Ward, rezervní jezdec týmu McLaren ve F1 Alex Palou a mladý jezdec týmu McLaren Ugo Ugochukwu.

Ředitelem programu bude bývalý jezdec F1 a pětinásobný vítěz Le Mans Emanuele Pirro, který na přelomu 80. a 90. let pracoval ve Wokingu jako testovací jezdec. V posledních letech pak působil jako sportovní komisař ve F1.

„Z tohoto úkolu jsem nadšený hned z několika důvodů. McLaren sehrál v mé kariéře zásadní roli, protože mi dal příležitost si zasloužit F1 a dostat se na vyšší úroveň díky práci po boku Senny, Prosta a Bergera,“ řekl Pirro.

„Společně se svým týmem budu pomáhat při vytváření nejmodernějšího programu, vybírat nejlepší možné jezdce a poskytovat jim všechny nástroje, které potřebují k co nejlepšímu využití svého talentu. Budu jim vštěpovat poslání, vizi a hodnoty McLarenu a doufejme, že jeden z nich postoupí do týmu F1.“

„Důležitým přínosem jsou pro nás týmy v IndyCar a formuli E, které našim členům Vývojového programu McLarenu poskytnou další možnosti profesionální kariéry.“

„Rád pracuji s mladými jezdci a pomáhám jim růst a zlepšovat se. Pokaždé, když jsem to v minulosti dělal, to pro mě byla obohacující zkušenost a mám radost, že to budu dělat znovu.“

„McLaren má ve F1 úžasnou historii. Hodně pro mě znamená a jsem nesmírně hrdý, že mohu být součástí tohoto programu. Jsem vděčný Zaku Brownovi a Andreu Stellovi, že mi dali tuto skvělou příležitost.“