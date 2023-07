McLaren má druhou řadu. Třetí Norris je ale zklamaný

Dva týdny po výrazném výkonnostním skoku na Silverstonu McLaren potvrdil zlepšení i v kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska formule 1, kde Lando Norris s Oscarem Piastrim obsadili druhou řadu.

Od druhé pole position v kariéře Norrise dělilo 85 tisícin sekundy, které ztratil na Lewise Hamiltona. Jeho krajan přitom jen o tři tisíciny sekundy porazil druhého Maxe Verstappena.

„Jsem zklamaný. Když jste do jedné desetiny od pole position, cítíte to tak, že byste měli být na pole position, kdybyste poskládali to kolo dohromady,“ řekl Norris.

„Celkově vzato jsem rád, že tým odvedl dobrou práci. Třetí a čtvrté místo, zatím je to dobrý víkend. Jako jezdec ale nejsem nejšťastnější. Cítím, že jsem udělal až příliš mnoho chyb, které mě dnes vyšly draho.

„Ve snaze zatlačit trochu více je tu vždy riziko. Třetí pozice je pro zítřek stále dobrá, takže to byl dobrý den.“

Piastri čtvrtý

Po třetím místě v kvalifikaci na Silverstonu zajel dnes na Hungaroringu Piastri čtvrtý čas.

Na týmového kolegu ztratil Australan něco přes dvě desetiny, na Hamiltona téměř tři desetiny sekundy.

„Čtvrté místo, jsem rozhodně rád vpředu. V Q3 to nebyl můj nejlepší výkon, ale stačilo to na druhou řadu. Uvidíme, co zítra můžeme dokázat. Pro tým to byl velmi povzbudivý den, i na velmi odlišném typu okruhu jsme stále vpředu,“ řekl Piastri.