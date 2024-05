McLaren kritizuje reklamní bannery na svodidlech. Ovlivnily Norrisovu kvalifikaci

Na mnoha okruzích je to ke zdem velmi blízko. Monako je ale v tomto ohledu speciální. Jezdci mijejí bariéry ve vzdálenosti jen několika centimetrů a někdy se dokonce o bariéru v lepším případě otřou.

V průběhu víkendu jsme viděli několikrát potrhané reklamní bannery, které jsou připevněny na některých svodidlech. V kvalifikaci na to doplatil Norris.

V závěrečných fázích Q1 odtrhli jezdci Ferrari banner v Mirabeau a Logan Sargeant jednu část přejel. O několik okamžiků později do něj narazil Norris a kus banneru se dostal pod jeho vůz. Jezdec McLarenu musel do boxů.

„Musel jsem do boxů, aby se to sundalo,“ řekl Norris. „To by se ve formuli 1 stávat nemělo. Podle mě je to trochu hloupé. Řekli jsme to (na briefingu jezdců), že se to stane znovu a oni odpověděli, že to opraví. Ale očividně se to neopravilo.“

Norris ztratil 3 sekundy na kolo

„To, co se stalo v Q1, je něco, co by se nemělo stávat a neodpovídá to standardům závodních okruhů,“ řekl Andrea Stella, kterého cituje Autosport.

„Zachytili jsme ho pod autem a vůz ztratil tolik přítlaku, kolik odpovídá třem sekundám na kolo.“

„Nemělo by se stávat, že je vůz ohrožen takovými problémy, které tam byly hned od prvního volného tréninku. Není to tak, že by se nám v kvalifikaci najednou odlepily bannery. Bylo to tam v každém tréninku a my to musíme napravit.“

„Landa to z hlediska výkonu ovlivnilo dost katastrofálně a potenciálně i Leclerca a některé další jezdce také.“

„Co přesně bude rozhodovat o výsledku závodu? Štěstí v tom, jestli si odvezete banner, nebo ne? Nebo chceme, aby to byl výsledek kvality jezdců, vozu a týmů? Je třeba s tím něco udělat.“

FIA pro Autosport potvrdila, že se rozhodla před závodem na některých bariérách bannery odstranit.