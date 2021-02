McLaren jednal v roce 2008 s Vettelem, prozradil Haug

O mladého německého pilota byl záhy po jeho úspěšných prvních závodech ve F1 mezi týmy zájem. Při svém prvním startu za BMW Sauber v Indianapolis v roce 2007 bodoval a po přestupu do Toro Rosso dojel téhož roku čtvrtý v Číně.

O rok později si svými výkony v Toro Rosso, které korunoval prvním vítězstvím v Monze, řekl o sedačku v Red Bullu pro sezónu 2009.

Pro rok 2008 přitom McLaren hledal náhradu za Fernanda Alonsa, v hledáčku byl podle Hauga i Vettel.

„Jednal jsem se Sebastianem během toho, co byl u Toro Rosso,“ řekl Haug pro F1-Insider.com.

„Kdo ví, jaká by byla historie formule 1, kdybychom tehdy dosáhli dohody. V nejvyšší kategorii jako je formule 1 ale v určité chvíli každý jedná s každým a ti, kteří to nepřiznají, si to zkrátka nechávají pro sebe. Ale stále je to pravda!“

A zatímco Vettel nakonec zamířil do Red Bullu, se kterým získal v letech 2010 až 2013 čtyři tituly mistra světa, do McLarenu vedle Hamiltona přišel Heikki Kovalainen.

Začátkem hybridní éry Vettel s Red Bullem už nedokázali navázat na úspěchy z předchozích let a po neúspěšné sezóně 2014 Vettel odešel do Ferrari.

Během šesti let působení v Maranellu ale Vettel s Ferrari nedokázal zabránit dominanci Hamiltona a Mercedesu a nyní přechází do Astonu Martin.

„Zatímco Mercedes dokázal pro Lewise Hamiltona vytvořit prvotřídní podmínky pro zisk vítězství a titulů mistra světa, Ferrari v tom samém pro Sebastiana Vettela selhalo,“ řekl Haug.

Záruka kvality McLaren-Mercedes

McLaren se od letošní sezóny F1 znovu spojí s Mercedesem coby dodavatelem motorů. Haug, který je výrazně spjatý s McLarenem i Mercedesem-Benz, má z toho radost.

„Velmi mě to těší. Strávili jsme spolu skvělých a většinou úspěšných 15 let a Stříbrné šípy McLaren-Mercedes s (Mikou) Häkkinenem, (Davidem) Coulthardem a později s Hamiltonem byly v té době ve formuli 1 zárukou kvality.

„Byl bych šťastný, kdyby tomu tak bylo znovu. S Andreasem Seidelem je u kormidla závodník, který ví, kde je na pódiu nejvyšší stupínek a jak se na něj dostat,“ dodává Haug.

McLaren čeká na vítězství od roku 2012, kdy sezónu zakončil triumfem ve Velké ceně Brazílie Jenson Button.