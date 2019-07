McLaren je připraven podpořit Alonsův návrat do F1. U nás ale místo není, říká Brown

Alonso zatím neoznámil své plány pro příští rok. Spekuluje se, že by se mohl vrátit do Ferrari, i když Scuderia to popírá a obecně to není moc reálné. Před pár dny se objevily také informace, že okolí Alonsa sondovalo u Red Bullu. Podle Helmuta Marka je to pro Hondu nemožné.

Pokud se Alonso do F1 vrátí, v barvách McLarenu to nebude. Pod vedením Seidla stále více racionální a přímočarý Woking se chtěl vyhnout letním spekulacím a tento týden potvrdil svou jezdeckou sestavu. Zůstávají Sainz a Norris.

„Fernando zůstává velvyslancem McLarenu,“ řekl Zak Brown pro Motorsport.com. „Máme s ním skvělý vztah a hovoříme s ním o některých závodních programech v budoucnu, které nemají vztah k formuli 1.“

„Budeme za něj rádi, pokud se bude chtít vrátit do formule 1 a udělá to za jiný tým, protože u nás místo není. Pokud bude chtít, podpořili bychom ho.“

Se současnými jezdci je McLaren spokojený. „Carlos byl extrémně rychlý každý víkend a Lando je také velmi rychlý a učí se rychle. Musím zaklepat na dřevo, ale nedělá některé z chyb, které by se daly od nováčka očekávat. Jezdí velmi vyzrále a jeho zpětná vazba je dobrá.“

Foto: Getty Images / Charles Coates