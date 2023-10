McLaren je nadšený ze svého juniora Bortoleta. Jde o velký talent, říká Stella

McLaren nedávno ohlásil, že se Brazilec Gabriel Bortoleto stal novým členem jeho juniorského programu. Šéf britské stáje ho označil za vzrušující talent.

Čerstvě devatenáctiletý Gabriel Bortoleto, jenž letos na první pokus ovládl seriál FIA F3, se v rámci nedávno vzniklého juniorského programu McLarenu zařadil po bok jezdců, mezi něž patří Pato O’Ward (IndyCar), Ugo Ugochukwu (WEC a super formule), Ugo Ugochukwu (italská F4) a nově také Bianca Bustamanteová (F1 Academy).

„Gabriela jsme už nějakou dobu sledovali,“ uvedl k nové jezdecké akvizici McLarenu jeho šéf Andrea Stella, kterého cituje Autosport.

„Budujeme program pro rozvoj jezdců, který je vlastně docela nový. Začali jsme teprve před několika měsíci, takže ho naplňujeme těmi nejzajímavějšími talenty a jsme přesvědčeni, že Bortoleto je jedním z nich,“ řekl Ital na adresu mladého Brazilce.

Juniorský program má v McLarenu na starost Emanuele Pirro, bývalý pilot F1, který si největší slávu vydobyl díky šesti triumfům s Audi v Le Mans.

Také on je má o Bortoletovi vysoké mínění.

„Znám ho dobře od začátku jeho kariéry v motorsportu a má vše, co je potřeba na trati i mimo ni, aby se stal hvězdou. Navíc velmi dobře zapadá do naší týmové kultury v McLarenu. Těším se na spolupráci s Gabrielem a na to, že mu budu pomáhat v rozvoji jeho kariéry v motorsportu,“ prohásil Pirro.