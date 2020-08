McLaren je letos v postupu do Q3 zatím stoprocentní

Norris si polepšil posledním pokusem v Q3, kdy nakonec ztratil na nejrychlejšího Lewise Hamiltona 1,479 sekundy.

„Tým odvedl skvělou práci v přípravě vozu pro kvalifikaci, protože jsme museli udělat nějaké velké změny, ale neměli jsme mnoho času. Zvládli jsme to a děkuji týmu za jejich tvrdou práci. Byla to divoká kvalifikace. V několika pokusech jsem udělal chyby, hlavně v prvním. Vyjel jsem mimo trať a pro první polovinu kvalifikace ztratil trochu sebedůvěry, což nebylo ideální,“ řekl Norris.

„Snažil jsem se vrátit do správného rytmu, ale až do poslední části se mi to nedařilo. Na starých pneumatikách jsem zajel to, co předtím s novými, takže při přechodu na novou sadu, která měla více přilnavosti, jsem se cítil sebejistější. Je to skvělý výsledek, obzvlášť tady na domácím závodě.“

Sainz Jr. není spokojen s posledním pokusem

Dobrý výsledek týmu z Wokingu podtrhl sedmým místem Carlos Sainz Jr. Španěl nicméně nebyl zcela spokojen se svým posledním pokusem.

„Postupem času mám z vozu lepší pocit, udělali jsme nějaká zlepšení ve vyvážení a na nastavení vozu. Řekl bych, že ještě máme nějakou práci, ale jsem s vozem spokojenější a pro zítřek jsme v dobré pozici,“ řekl Sainz Jr.

„Moje poslední kolo v Q3 nebylo úplně takové, jaké bych chtěl. Ztratil jsem čas na výjezdech, ale pořád z toho bylo sedmé místo a dobrá startovní pozice pro závod.“