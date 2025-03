McLaren je favoritem, věří soupeři. Norris a Piastri to bagatelizují

McLaren vloni vyhrál Pohár konstruktérů. Trochu mu k tomu pomohly výkony Sergia Péreze u Red Bullu, ale bylo by hloupé formu týmu z Wokingu bagatelizovat. Postavil dobrý vůz, který byl více méně konzistentní na všech tratích – nebo minimálně konzistentnější než v případě ostatních.

Když k tomu připočteme výkony McLarenu v závodních simulacích v předsezónních testech, máme tady papírového favorita. Po zkušenostech z loňského roku bychom měli dodat „pro začátek sezóny“, protože situace se může změnit.

Zatímco soupeři ukazují prstem na McLaren, jeho jezdci roli favorita odmítají a náskok McLarenu bagatelizují. Jedním dechem ale dodávají, že s vozem jsou spokojeni.

„V žádném případě si nemyslím, že bychom byli lepší než kterýkoli z našich hlavních konkurentů,“ řekl Lando Norris v Melbourne. „V posledních týdnech se o tom samozřejmě hodně mluvilo a řeklo se hodně věcí, ale opravdu si nemyslím, že jsme před konkurenty dál, než jsme byli v minulé sezoně.“

„Myslím si však, že jsme v dobré pozici, abychom začali silně a sebevědomě. Takoví chceme být a tak chceme začít sezónu.“

„Vím, co chcete, abych řekl. Každý může mít takový titulek, ale uvidíme,“ řekl Oscar Piastri. „Nikdo neví, co může očekávat. Testování proběhlo docela dobře, ale nevíte, jak na tom jsou ostatní.“

„Jsme docela spokojeni s tím, jak náš test dopadl, ale jak už jsme řekli, Melbourne je úplně jiná trať než Bahrajn. Počasí bude jiné než v Bahrajnu a podle všeho každou hodinu jiné, takže to bude určitě zajímavý víkend, ale myslím, že doufáme, že budeme někde vpředu. Jestli to bude přímo na vrcholu, na to si počkáme do soboty.“

George Russell věří, že Mercedes mí letos vůz, který je méně „špičkový“. Jezdci tím myslí vůz, který má širší provozní okno pro dobré nastavení. „Ale nemůžeme si nic nalhávat. Víme, že McLaren je teď bezpochyby favoritem. Vypadají rozhodně dominantně a jsem si jistý, že budou těmi, které je třeba porazit.“

Charles Leclerc také uvedl, že jejich soupeři měli při testování navrch.

Liam Lawson pochybuje, že mají dostatečné tempo, aby mohli tento víkend vyzvat McLaren. „Z toho, co jsme při testování viděli u McLarenu, máme pocit, že nejsme dostatečně rychlí, abychom s nimi mohli bojovat. Ale samozřejmě to plně nepoznáte, dokud nevyjedete na trať. Bahrajn je samozřejmě velmi odlišný od tohoto místa, takže po zítřku budeme mít jasnou představu o tom, kde jsme ve srovnání s ostatními.“

„Věřím, že jsme auto zlepšili, pro mě je to samozřejmě velké zlepšení a je to něco, s čím se mi dobře jezdí. Ale Max má pochopitelně velmi dobrou představu o tom, kde přesně jsme byli v posledních několika letech a kde jsme nyní. “