McLaren dotáhl povedený víkend do úspěšného konce

Sainz Jr. startoval do závodu ze šesté pozice a na stejném místě také dojel. Z okruhu Paula Ricarda si tak Španěl odváží osm bodů.

„Jsem velmi šťastný po dobře zvládnutém závodě. Měl jsem znovu dobrý start a když jsem byl na šesté pozici, kontroloval jsem rychlost a jezdil časy na kolo podle toho, co mi stanovil tým, abych se staral o pneumatiky. Z tohoto pohledu to byl jednoduchý závod a byl to jeden z těch dnů, kdy všechno zapadlo do sebe a dosáhli jsme maximálního možného výsledku,“ řekl Sainz Jr.

„Rozhodně jsme tento víkend měli čtvrtý nejrychlejší vůz, jak v kvalifikaci, tak v závodě. Gratuluji týmu za tvrdou práci po celý víkend a další dvojité body.“

Norris měl problémy s hydraulikou

Lando Norris obsadil v konečném pořadí závodu devátou pozici, když vydělal jedno místo na penalizaci Daniela Ricciarda z Renaultu.

Britský nováček měl v závodě problémy s vozem, které se postupně zhoršovaly a Norris ztrácel rychlost.

„Měl jsem dobrý start, stejný jako kluci přede mnou. Měl jsem dobrou rychlost a na konci jsem jen hlídal ztrátu na Carlose a šetřil pneumatiky,“ řekl Norris.

„Hydraulický problém, který přišel asi 20 kol před koncem, mě stál hodně času a vůz se kvůli tomu těžce ovládal. Točit volantem bylo skutečně náročné, jelikož jsem přišel o posilovač řízení. Snažil jsem se, abych neztrácel pozice, bylo ale velmi těžké to zvládnout, ztratil jsem příliš mnoho rychlosti.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson