McLaren: Design našeho příštího vozu bude odvážný

Výkonný ředitel McLarenu, čerstvého vítěze Poháru konstruktérů, Zak Brown se nechal slyšet, že jím vedený tým je při stavbě nového vozu odvážný.

Americký obchodník rovněž tvrdí, že McLaren půjde do nadcházející sezony s úplně jiným přístupem a ambicemi než dosud.

„Do příštího roku jdeme v plné síle,“ uvedl Brown, jehož slova cituje Autosport.

„Myslím, že jsme nyní v jiném rozpoložení, pokud jde o sebevědomí týmu a míru odvahy, kterou je tým připraven vynaložit na vývoj vozu pro příští rok. Tým už neříká: 'Jen tu a tam něco doladíme. Auto je docela dobré...' Na autě máme určité věci, které je možné označit za odvážný risk. Myslím si totiž, že se dostanete dopředu jen tehdy, když se pokusíte všechny porazit, na rozdíl od myšlení, které jsme měli na začátku letošního roku, kdy jsme si říkali 'buďme prostě tak dobří jako oni'. Teď přemýšlíme jinak,“ vysvětlil boss McLarenu.

Brown každopádně očekává, že nadcházející sezona přinese na čele spoustu zajímavého.

„Z obchodního hlediska jsme nyní super-silní a máme dva skvělé jezdce. To je obrovská síla. Konkurence je ale velmi silná. Mercedes je na tom podobně, což platí i o Ferrari a Red Bullu. Pro příští rok tu máme čtyři týmy a kterýkoliv z nich může vyhrát oba šampionáty,“ je přesvědčen Brown, podle kterého se McLaren bude v roce 2025 moci opřít o letos získané zkušenosti.

„Myslím, že příští rok budeme mnohem lépe připraveni. Víme, že to bude zatraceně těžké, ale budeme chtít vyhrát mistrovství světa jezdců a konstruktérů. Letos to bylo tak, že jsme chtěli být v první trojce s tím, že jsme přemýšleli nad tím, zda Lando (Norris, pozn. red.) získá první výhru...Od toho jsme se posunuli dál. Teď je to tak, že máme dva jezdce, kteří mohou bojovat o titul mistra světa,“ dodal ředitel McLarenu.