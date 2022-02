McLaren chystá upgrade vozu a bude vyrábět méně náhradních dílů

Podle McLarenu se bude přístup týmu k vozu MCL36 lišit od přístupu k loňskému vozu. Může za to kombinace nových pravidel a rozpočtového stropu.

„Vyrábíme méně náhradních dílů,“ řekl provozní ředitel Piers Thynne v rozhovoru vydaném McLarenem.

„Je to kulturní posun, ale umožní to větší flexibilitu při zvažování upgradů. Je to obtížná změna, ale pro MCL36 budeme mít k dispozici menší množství dílů, než jsme měli pro model MCL35M, abychom měli v rozpočtu prostor pro větší výkon.“

„Nikdy nebudeme mít příliš málo dílů na provoz vozů, tohle vždy zabezpečíme, ale tam, kde bychom v minulosti vyrobili pět nebo šest dílů, klesneme na pět; tam, kde byly čtyři nebo pět, klesneme na čtyři.“

McLaren MCL36 bude představen příští pátek (11. února), ale tým již pracuje na vylepšeních pro úvodní závod.

„Víme, že výkon v prvním závodě je kritický a na tuto událost dodáme balíček vylepšení, ale očekáváme, že bude následovat mnohem více.“

„Jedním z důvodů, proč budeme mít menší zásoby dílů, je to, že víme, že chceme vůz vyvíjet. Za šest podlah a šest předních křídel v prvním závodě nejsou žádné ceny.“

„Letos přistoupíme k několika jemně odlišným přístupům, abychom zajistili dostupnost výrobní kapacity a mohli reagovat na aerodynamický vývoj. To bude klíčem k letošnímu úspěchu.“