McLaren chystá do Maďarska nové díly. Chce si udržet třetí místo v šampionátu

McLaren získal v domácí velké ceně v Silverstonu 22 bodů, což je jeden z nejlepších výsledků sezóny. Ferrari ale získalo ještě o čtyři body více. Rozdíl mezi oběma týmy je tak 15 bodů.

Ferrari prohlašuje, že zisk třetího místa není důležitý a chce se především soustředit na budování týmu a příští rok. McLaren má v tomto souboji zřejmě větší motivaci. Lepší umístění znamená více peněz a těch McLaren nemá nazbyt.

„Nejsem překvapen silnými výkony, které tým jako Ferrari dokáže předvést, nejsem překvapen kroky, které jako tým dokáže během sezony udělat,“ řekl Andreas Seidl.

„Je to silný tým se dvěma silnými jezdci. Mají tým, který potřebujete, abyste mohli reagovat na problémy, takže to není překvapení. Bude to velmi napínavý souboj až do konce sezony.“

„Do Maďarska přivezeme nějaká vylepšení našeho vozu, abychom si byli jisti, že bude konkurenceschopný, takže je pro nás skvělé, že jsme na třetím místě v Poháru konstruktérů. Po 10 závodech máme nyní 163 bodů, což je pro nás opět velký krok kupředu ve srovnání s loňským rokem, takže z toho máme velkou radost.“

Seidl také vyjádřil povzbuzení nad způsobem, jakým se McLaren v roce 2021 odpoutal od ostatních soupeřů ve středu pole.

„Když se podíváme sami na sebe, vidíme pozitiva. Ztráta, kterou máme na Mercedes a Red Bull je mnohem menší než loni, což je opět dobrý krok vpřed. Bylo také dobré vidět, že se trochu otevírá mezera ve srovnání s týmy za námi, námi a Ferrari, což ukazuje pokrok, který děláme s autem i v průběhu sezóny.“