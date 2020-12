McLaren chce zachovat dobrý vztah mezi jezdci

Podle jezdců i týmu byl vztah mezi Sainzem a Norrisem klíčem k zisku třetího místa v Poháru konstruktérů. Oba jezdci bojovali o body a výjimečně o pódia. Je samozřejmě otázkou, jak by se vztah změnil, pokud by byli ve hře o titul. McLaren o něj ale v roce 2021 zřejmě bojovat nebude, a tak má jasný cíl – vztah mezi Norrisem a Ricciardem by měl být podobný.

„Prokázal, že je jedním z nejlepších,“ řekl Andrea Stella, kterého cituje RACER, o Ricciardovi.

„Nejdůležitější věcí je z mého pohledu to, že zachováváme podmínky, které jsme vytvořili, abychom umožnili vysokou úroveň spolupráce mezi Carlosem a Landem. Nejde však jen o zachování těchto podmínek, možná je budeme muset přizpůsobit.“

„Daniel není Carlos a jeho vztah s Landem bude jiný. Může to být podobné, ale nebude to stejné a musíme si toho být vědomi a přizpůsobovat se s ohledem na zachování standardů.“

„Po dvou letech závodění ve F1 byl Lando na stejné úrovni s Carlosem a ukázal, že má všechny předpoklady k tomu, aby se stal špičkovým jezdcem tohoto sportu.“

„Do roku 2021 vstupujeme s velmi vzrušující a konkurenceschopnou jezdeckou sestavou, kterou doplňují dva vynikající testovací a vývojoví jezdci – Oliver Turvey a Will Stevens.“

Ricciardo nebude u McLarenu úplně neznámým člověkem. Nesmíme zapomínat, že technický šéf týmu James Key ho velmi dobře zná z doby, kdy oba působili u Toro Rosso.

Podle Keye se s Ricciardem velmi dobře spolupracuje. „Od té doby, co jsem s ním naposledy spolupracoval, získal spoustu zkušeností a znalostí, takže očekávám, že pokud jde o to, co přinese do týmu, bude o několik kroků před tím, kde byl tehdy.“

„Přichází jako jezdec, který vyhrál závody a který se může srovnávat s těmi nejlepšími. S Danielem se dá velmi snadno vycházet, ale je nesmírně odhodlaný, což má pozitivní vliv na jakýkoliv tým. Bude pro nás skvělým referenčním bodem a společně s Landem budeme mít jednu z nejsilnějších jezdeckých sestav v paddocku.“