McLaren chce od roku 2022 bojovat s velkým soupeřem. A Racing Point tím nemyslím, říká Brown

„Rok 2022 je tím, ze kterého jsem nejvíce nadšený. Není to tak, že bych chtěl přeskočit sezónu 2021, jsem nadšený i těmito závody, ale doufám, že v roce 2022 se náš rozhovor obrátí na to, kdo bude našim dalším největším soupeřem,“ uvedl Zak Brown v rozhovoru pro Autoweek.

„A nebude to, při vší úctě, Racing Point, ale Mercedes, Ferrari a Red Bull.“

Rok 2022 si Brawn nevybral náhodou. Je to ještě daleko, takže McLaren má čas na zlepšení, ale také se v tomto roce změní technická pravidla – nestane se tak v příštím roce, jak bylo původně plánováno. Stáj z Wokingu ale v příštím roce přece jen jedna změna čeká. Přejde na motory Mercedes, se kterými jezdila naposledy v sezóně 2014.

Brown navíc očekává, že se zavede žetonový systém, který omezí aerodynamický vývoj.

„Bude to pro nás obtížné. Jsme jediní, kdo změní motory. Většina vozů byla zmrazena. Budeme mít žetonový systém pro aktualizace. Některé z těchto žetonů musíme použít k úpravě šasi a na instalaci motoru, což je trochu nepříjemné, protože tyto změny nemění výkon. To znamená, že věříme, že najdeme výkon přímo z motoru. Existuje riziko, že se změnou pohonné jednotky budeme mít méně času na vývoj na trati, ale chceme to udělat dobře.“

Foto: McLaren