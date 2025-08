McLaren chce nechat Piastriho s Norrisem otevřeně bojovat o titul. Nechceme si nic zlehčovat, říká Stella

Šéf McLarenu Andrea Stella se nechal slyšet, že pokud by si přál pohodlný souboj o titul mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem, nedělal by svou práci správně.

Po 13 odjetých závodech z celkových 24 vše směřuje k tomu, že se boj o letošní jezdecký titul bude týkat jen pilotů McLarenu, mezi něž se řadí Oscar Piastri a Lando Norris.

Prvně jmenovaný Australan má momentálně k dobru 16 bodů, což je manko, které může jeho týmový kolega z Británie poměrně snadno stáhnout. Stačí jeden výpadek Piastriho a situace na čele šampionátu se může otočit.

Boss McLarenu Andrea Stella navíc nyní – v souladu s dlouhodobou filosofií stáje z Wokingu – zopakoval, že cílem jím vedené stáje není do souboje mezi oběma kolegy zasahovat. A to přesto, že by případná týmová režie mohla zamezit určitým komplikacím, jako jsou třeba tvrdé souboje mezi Piastrim a Norrisem na dráze...

Ani ve druhé polovině sezony nesmíme polevit. Vítězit není samozřejmé, říká Stella „Pokud chci, aby to bylo pohodlné, pak svou práci nedělám správně,“ uvedl Stella, jehož slova cituje Autosport.

„O pohodlí mi opravdu nejde, zajímá mě hlavně to, abych dostal McLaren do co nejlepší pozice. To znamená boj o titul mistra světa konstruktérů a pokud možno i zajištění toho, aby byla bitva o titul mezi jezdci záležitostí jen mezi dvěma piloty McLarenu,“ podotkl dále italský inženýr, který vloni McLaren dovedl k prvnímu titulu mezi týmy od roku 1998.

„Vedle toho se také snažíme závodit určitým způsobem, tedy otevřeně, přestože mi to – a ani Zakovi (Brownovi, výkonnému řediteli, pozn. red.) – život nijak neusnadňuje. Máme obrovské štěstí, že v této pozici jsme. Nejen díky skvělému týmu, ale také díky Oscarovi a Landovi, kteří jsou nejen výborní jezdci, ale především skvělí lidé,“ zdůraznil Stella.