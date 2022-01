McLaren chce i v budoucnu nasazovat speciální jednorázová zbarvení

McLaren vloni nasadil dvakrát speciální zbarvení. Vždy šlo o spolupráci se sponzorem. V Monaku propagoval svého sponzora Gulf Oil.

V Abú Dhabí nešlo přímo o propagaci značky ale o kampaň. Za ní stála značka Vuse, která patří společnosti British American Tobacco. Speciální zbarvení navrhla umělkyně Rabab Tantawy ze Spojených arabských emirátů v rámci iniciativy, jejímž cílem je propagovat nadějné umělce ve věku nad 25 let.

McLaren chce ve speciálních jednorázových zbarveních pokračovat, ale nechce to přehánět.

„Myslím, že dělat to ve velmi omezené míře, jak jsme to udělali, je správná rovnováha,“ řekl Zak Brown pro Autosport.

„Chceme si zachovat naši identitu a udělat speciální zbarvení něčím výjimečným. Když to budeme dělat pořád, ztratí to svou výjimečnost.“

„V Abú Dhabí to bylo řízené sponzorem. Myslím, že to dodává určitou energičnost, přináší to skvělé sdělení. V tomto případě to byla umělkyně z daného regionu, takže skvělý způsob, jak upozornit na různá témata.“

„Naši fanoušci nás samozřejmě rádi podporují. Viděli jsme všude spoustu čepic a triček Gulf. Je to další způsob velkého zapojení fanoušků. Všichni hlasovali takříkajíc palcem nahoru – svým nadšením pro tuto věc.“

„Je to něco, co chceme dělat a budeme v tom pokračovat, ale ne ve velké frekvenci, protože tím ztrácíte vlastní identitu a ztrácí to svou výjimečnost.“