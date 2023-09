McLaren byl v Japonsku druhým nejlepším týmem, Piastri slaví první pódium

Poprvé v letošní sezóně formule 1 se na stupně vítězů dostali oba piloti McLarenu. Lando Norris skončil ve Velké ceně Japonska druhý před Oscarem Piastrim, který slaví první pódiové umístění ve své nováčkovské sezóně.

Norris měl velmi dobrý start z třetí pozice. Po zhasnutí červených světel si poradil s týmovým kolegou Piastrim a do druhé zatáčky najížděl na úrovni Maxe Verstappena startujícího z pole position, který si ale první místo udržel.

A zatímco Verstappen po celý závod kontroloval vedení, jezdci McLarenu si drželi druhé a třetí místo.

„Další skvělý den pro nás, druhé a třetí místo. Nemohu chtít více, tým odvedl skvělou práci,“ řekl Norris.

„Můj start byl velmi dobrý, téměř jsem překonal i Maxe. Ale Max je Max, měl jsem další šanci do druhé zatáčky. Zkusil jsem to. Rychlost dnes byla ve srovnání s ostatními velmi dobrá.

„Nebyli jsme Maxovi blízko, ale ani jsme nebyli daleko za ním. Byl to velmi dobrý den. Jsem velmi šťastný, hlavně za Oscara, jeho první pódium ve F1. Gratuluji mu.“

McLaren byl v Japonsku druhým nejrychlejším týmem. V kvalifikaci a závodě jeho piloti nestačili jen na Verstappena.

„Tlačíme a dostáváme se tam. Pokrok, kterého jsme dosáhli, je opravdu pozoruhodný. Jak jsem řekl, jsem na tým hrdý. Každý víkend děláme kroky vpřed,“ dodal Brit.

Piastri: Nebyl to můj nejlepší závod

Oscar Piastri dosáhl ve své premiérové sezóně na první stupně vítězů. Australan dojel druhý za Verstappenem už ve sprintu ve Spa-Francorchamps, nyní dosáhl na první stupně vítězů i v samotném závodě.

„Je to velmi výjimečné. Rozhodně si to budu velmi, velmi dlouho pamatovat,“ řekl Piastri.

„Není na světě příliš mnoho lidí, kteří by v životě dostali tuhle příležitost, a já ji dostal ve své první sezóně, velmi děkuji týmu. Nebyl to můj nejlepší závod, ale nakonec to stačilo na zisk trofeje, takže jsem velmi šťastný.“