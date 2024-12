McLaren by měl vyplatit podíl za zisk titulu, vtipkuje Alonso s odkazem na jeho bývalého inženýra Stellu

Ačkoliv jsou ty události staré již 14 let, pravděpodobně některé fanoušky Ferrari straší ještě dnes. Píše se rok 2010 a Fernando Alonso vstupuje do závěrečné velké ceny sezony v Abú Zabí coby lídr šampionátu. Před Markem Webberem má náskok v podobě 8 bodů, zatímco před Sebastianem Vettelem dokonce 15.

Po kvalifikaci se pro Španěla vše jeví velmi nadějně, jelikož si zajišťuje třetí pozici na startu a byť Vettel získává pole position, nejbližší soupeř Webber startuje až za ním.

V 16. kole se však titulové naděje začínají hroutit: Alonso po dohodě se svým závodním inženýrem z Ferrari Andreou Stellou reaguje na brzký pit stop Webbera a vyjíždí po výměně pneumatik za Vitalijem Petrovem. A právě Petrov se stane překážkou v jeho titulových ambicích, jelikož se před něj již Španěl nedokáže dostat a závod dokončí až na sedmém místě, což mu na zisk mistrovské koruny při výhře Vettela nestačí...

V roce 2015 se pak Alonso přesune k McLarenu a společně s ním z Maranella do Wokingu míří také jeho závodní inženýr Stella, jenž se v novém působišti stává vedoucím závodních operací.

Na konci roku 2022 byl pak Stella, jenž se mezitím vypracoval na pozici výkonného ředitele pro závodění, jmenován novým šéfem McLarenu, který letos v Abú Zabí dovedl k zisku konstruktérského titulu.

Z aktuálního úspěchu Itala má podle svých slov radost i jeho bývalý letitý spolupracovník Alonso, který McLaren opustil po sezoně 2018.

„Je to fantastické. Jsem dobrý přítel Zaka (Browna, generálního ředitele McLarenu, pozn. red.), a stejně tak i Andrey,“ uvedl Alonso, jehož slova cituje Autosport.

„Svým způsobem jsem ho do McLarenu přivedl, když jsem tam odcházel, takže jsem mu před letošním závodem řekl: 'To, co nám Abú Zabí vzalo z rukou v roce 2010, ti snad teď vrátí',“ popsal dnes již pilot stáje Aston Martin.

„A to se stalo, takže jsem za něj šťastný. Zaslouží si to, je to velmi šikovný člověk a McLaren je teď příkladem pro mnoho týmů,“ dodal Alonso.