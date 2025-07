McLaren by měl ve Spa nasadit novou podlahu. Tentokrát i v závodě

Ačkoli McLaren ovládl devět z dosavadních dvanácti závodů sezony a v Poháru konstruktérů má více než 230bodový náskok, tým neusíná na vavřínech.

McLaren již během víkendu ve Velké Británii nasadil vylepšenou podlahu, ovšem pouze na vyzkoušení v tréninku. Přestože se šéf týmu Andrea Stella tehdy ještě zdráhal potvrdit, zda se novinka objeví i ve Spa, nynější slova výkonného ředitele McLarenu Zak Brown jsou konkrétnější.

„Podlaha fungovala dobře, takže ji rozbalíme a dáme na oba vozy. Původně to byl jen testovací díl pro víkend v Silverstone, ale to, co jsme viděli, nás potěšilo, takže bude následovat další vývoj,“ uvedl Brown pro Sky TV.

I když bude GP Belgie ve znamení víkendu se sprintem, což znamená pouze jediný hodinový trénink v pátek, McLaren nebude jediný, kdo nasadí nové díly. Vylepšení chystají i jeho rivalové – mj. Red Bull a Ferrari. Právě italská stáj využila k otestování novinek filmovací den v Mugellu, což jí alespoň částečně umožnilo prověřit nové komponenty ještě před ostrým nasazením ve Spa.