McLaren a Audi? Podle Browna spíše Porsche a Red Bull

VW nejspíše vstoupí do F1. Otázkou je, zda jako dodavatel pohonných jednotek, partner nebo bude tým spoluvlastnit či přímo vlastnit.

Spekuluje se, že Audi má zájem o McLaren. Porsche by zase mohlo spolupracovat s Red Bullem.

„Slyšel jsem, že se chystají něco udělat s Red Bullem a Porsche,“ řekl Brown, kterého cituje Motorsport.com. „Mluvili s některými lidmi na startovním roštu, a jak si dokážete představit, jednáme.“

„Ale z krátkodobého a střednědobého hlediska jsme velmi spokojení s tím, kde jsme (s Mercedesem). Budeme jen čekat a uvidíme – vstoupí do sportu? Myslím si, že není definitivně rozhodnuto.“

„Pokud ano, máme smlouvu na toto období. Přirozeně vyhodnotíme, kde jsme a kdo je ve sportu, a pak se v pravý čas rozhodneme, co budeme dělat v roce 2026.“

McLaren je dnes v pozici zákazníka. Podle některých je nemožné, aby zákazník vyhrál titul – tvrdil to svého času i Ron Dennis.

„Myslím, že můžeme vyhrát s motorem Mercedes. Vím, že už dlouhou dobu existuje názor, že se zákaznickým motorem nemůžete vyhrát. Myslím, že můžete a jsme si velmi jisti, že naše pohonná jednotka Mercedesu je totožná s jejich. Neviděli jsme nic, na základě čeho bychom mohli tvrdit opak.“

„Jste trochu v nevýhodě z hlediska celkového konceptu designu, protože oni pochopitelně získají pohled na to, jak architektura vypadá. Být zákaznickým týmem je tedy na škodu, ale není to samotná pohonná jednotka. Jsou to znalosti, které získáte, když se poprvé podíváte na konstrukci motoru.“

Mercedes bude McLarenu dodávat pohonné jednotky do konce tohoto cyklu – tedy do konce sezóny 2025.