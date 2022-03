Mazepinův otec vloni hrozil odchodem, teď bude sám odejit

Podle Sky Germany Mazepin končí u Haasu. Pozice Uralkali i Mazepina jsou dnes evidentně podstatně horší než minulý týden. Formule 1 zrušila Velkou cenu Ruska a dnes oznámila i úplné ukončení smlouvy. Británie zakáže ruským jezdcům závodit na svém území a k podobnému kroku přistoupí také Austrálie. Firmy i další subjekty ruší spolupráci s Ruskem.

Haas je ve F1 primárně kvůli propagaci byznysu Geneho Haase, který se věnuje výrobě CNC strojů. Pokud by za tým jezdil ruský pilot, kterého podporuje skrz ruskou firmu jeho otec – ruský oligarcha s vazbami na Putina, bylo by to z marketingového hlediska zničující.

Mazepina má nahradit Pietro Fittipaldi, který už má na kontě dva závody ve F1. V roce 2020 dokončil sezónu za zraněného Grosjeana.

Atmosféra nebyla ideální

Je otázkou, zda bude Mazepin Haasu až tak moc chybět. Podle webu RaceFans je v nové sérii Drive to Survive poměrně jasně vykresleno, že atmosféra uvnitř týmu měla vloni k ideálu daleko.

Dmitrij Mazepin, majitel Uralkali, varoval tým, že stáhne podporu, pokud se nevymění šasi mezi jeho synem a týmovým kolegou Mickem Schumacherem.

Mazepin a jeho otec věřili, že obě šasi nejsou stejná a ruský pilot kvůli tomu ztrácí na Schumachera.

Při výměně názorů s týmovým poradcem Jesperem Carlsenem ve Velké ceně Španělska Dmitrij Mazepin varoval: „Pokud se to nezmění, pošlu oficiální dopis, že přestaneme financovat a přestaneme závodit.“

Drive to Survive má premiéru 11. března.