Mazepinův otec chce motivovat zaměstnance Haasu, aby neodcházeli

Mazepin je odhodlán udělat vše, co je v jeho silách, aby pomohl, a proto předložil plán, jak povzbudit zaměstnance, aby zůstali a byli plně motivováni.

Mazepin sponzoruje Haas prostřednictvím firmy Uralkali. Ačkoli firma nebude měnit podmínky své sponzorské smlouvy, aby zvýšila financování celkového rozpočtu týmu, Mazepin si myslí, že nový systém je dobrým způsobem, jak situaci pomoci.

„Stávající smlouva je taková, jakou máme, ale pro příští rok navrhujeme dodatečnou dohodu, dobrovolnou, abychom motivovali zaměstnance, aby zůstali, více se zapojili s pochopením, že je obtížné servisovat vozy během 23 závodů a létat do 23 různých zemí,“ řekl Mazepin pro ruský kanál Match TV.

„Lidský faktor je zde velmi důležitý, a proto chceme společně s týmem zvýšit motivaci zaměstnanců. Jako sponzoři chceme být součástí týmu.“

Uralkali má s Haasem uzavřenou dlouhodobou smlouvu, kterou si zajistil díky příchodu Nikity Mazepina.

Přestože sezóna 2021 byla pro Haas obtížná a tým se vzdal vývoje svého vozu, aby se plně soustředil na rok 2022, Mazepin není tímto rokem zklamaný.

„Jsme spokojeni. Jsme vděční týmu, že jsme našli společný zájem o uzavření takovéto dohody. Tým tvrdě pracuje, ale vidíme velké možnosti, které můžeme společným úsilím realizovat, abychom příští rok dosáhli lepšího výsledku.“

Mazepin uvedl, že jeho aktivity ve F1 nejsou spjaty jen s působením jeho syna. V roce 2018 chtěl koupit Force Indii. Myšlence koupi týmu je i nadále otevřený.

„Máme velké ambice v motorsportu a měli jsme neúspěšný pokus o koupi týmu formule 1. Je to pro nás stále možnost. Nesouvisí to s Nikitou, ale je to dáno našimi dlouhodobými plány. Naopak, chceme rozšířit své působení ve F1.“

„Máme tým Hitech, který závodí ve formuli 4, formuli 3 a formuli 2, a skutečným vyvrcholením této cesty by bylo vlastnit tým formule 1 a mít kompletní závodní balíček.“

Na otázku, zda se jeho plány na vlastnictví týmu F1 točí kolem Haasu, nebo se v tuto chvíli netýkají konkrétně jednoho týmu, Mazepin odpověděl: „Není to konkrétní. V současné době nevedeme žádná jednání, protože si všichni dávají pauzu, aby viděli, jak se věci v roce 2022 vyvinou, pokud jde o to, který tým bude úspěšný a který ne. Pokud se najednou nějaký malý tým stane v roce 2022 úspěšným, pak jeho hodnota a atraktivita bude samozřejmě větší.“