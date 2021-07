Mazepina překvapila technická složitost F1 a těší se na lehčí šasi

Nikita Mazepin nedávno uvedl, že jezdí s těžším šasi, což má být i důvod, proč ztrácí na svého týmového kolegu Micka Schumachera. Na otázku, co očekává od lehčího šasi, Mazepin prozradil, že jej již použil v Monaku, kde se mu podařilo dojet před Schumacherem.

„S tímto vozem jsem jel pouze v Monaku, byl mi nabídnut pouze na jeden závod,“ řekl Mazepin, kterého cituje Autosport.

„Je to fyzikálně matematický rozdíl. Jako jezdci jsme postaveni do pozice, kdy musíme bojovat o každých 800 gramů nebo kilo své váhy, někdy pijeme o něco méně vody, abychom byli na kvalifikaci co nejlehčí. Pak je zřejmé, že když ztratíte čtyři kila kvůli šasi, bude to velký rozdíl na dlouhých rovinkách a to zejména na okruzích, jako jsou Paul Ricard, v Rakousku a nyní jedeme na Silverstone.“

„V tuto chvíli je těžké říct, co očekávám, protože musíme počkat a uvidíme. Ve formuli 1 jsem úplný nováček. Stále tyto věci objevuji.“

„Například ve formuli 2 by to nebylo tak důležité, ale formule 1 je vysoce výkonné prostředí. Prostě si začínám uvědomovat, že je to po technické stránce mnohem složitější, než bych si na začátku letošního roku představoval.“

Jádro Mazepinových potíží s vozem Haas se týkalo stability při nájezdu do zatáček, což, jak přiznal, byla jeho slabina už v juniorských kategoriích.

„Snažíme se maximalizovat výkon vozu, který není příliš výkonný. Myslím, že je to trend. Jsem dost špatný v řízení aut, která nemají příliš velkou stabilitu při nájezdu do zatáček, což je jedna z věcí, které letošní haas nemá. Snažíme se pak najít věci, které to auto prostě nemá, což nás přivádí do dost beznadějné situace.“