Mazepin ztrácí na Schumachera kvůli těžšímu šasi

Nikita Mazepin před týdnem uvedl, že jeho šasi je těžší a na nové bude muset počkat ještě šest, sedm závodů.

„Těžší neznamená lepší, ale není o 20 nebo 10 kilo těžší. Nic takového,“ řekl Steiner. Podle šéfa Haasu bude nové šasi po letní přestávce. „Zpomaluje ho to, ale není to o moc.“

Mazepin však řekl, že Steinerův pohled z boxové zdi je „pravděpodobně velmi odlišný od toho, co cítíte, když řídíte auto po 71 kol.“

„Každý má právo si myslet si co chce a může mít pravdu, ale já jsem si celkem jistý, že to má dost velký vliv,“ řekl Mazepin. Podle něj to ovlivňuje rozložení hmotnosti i nastavení.

„Pokud se na to podíváte z mechanického hlediska, je tu docela dost faktorů. Řekl bych však, že v celkovém měřítku to není nepřijatelné. Jen mi to trochu ztěžuje život.“

„Mám ale velmi dobrý tým inženýrů, kteří mi v mém nováčkovském roce pomáhají, abych to pochopil a naučil se s tím lépe pracovat.“