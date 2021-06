Mazepin zlehčuje nebezpečný souboj s Schumacherem v Baku

Mick Schumacher byl po většinu závodu před Mazepinem. Pak ale přišly červené vlajky. Závod začal od nuly a Mazepin se dostal dopředu. V posledních metrech závodu se Schumacher k Mazepinovi přiblížil a na cílové rovince ho předjel.

Hladce to však neproběhlo. Když byl Schumacher za týmovým kolegou, posunul se Mazepin doprava. S ohledem na rychlost na rovince šlo o hodně nebezpečnou situaci.

Schumacher na to reagoval rozzlobeně. Haas po závodě vysvětlil, že šlo o nedorozumění.

You might have missed that - Schumacher vs. Mazepin! Fighting for P13 to the very end! 🏁 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/JZV320Y9TN — Carador (@carador1988) June 6, 2021

„Samozřejmě to v tu chvíli bylo svým způsobem dost matoucí, protože jsem to vůbec nečekal, zejména mezi týmovými kolegy,“ řekl Schumacher.

„Chápu, že to bylo poslední kolo, všichni bojujeme, ale když přijedete v slipstreamu a a použijete to, co vám zbývá, pokud jde o baterii, není možné zastavit. Jediný způsob, jak někoho zastavit, je vyděsit ho nebo ho natlačit do zdi, a on se o to očividně pokusil.“

Mazepin: „Oba vozy se vrátily do boxů s předními křídly a lak se leskl stejně jako těsně před závodem.“

Mazepin incident bagatelizuje

„K žádnému incidentu nedošlo, oba vozy se vrátily do boxů s předními křídly a lak se leskl stejně jako těsně před závodem,“ řekl Mazepin. „Takže bych bych to viděl celkem pozitivně.“

„Myslím, že mezi námi došlo k určitému nedorozumění. Myslel jsem si, že si vybere vnitřní stopu, ale on si vybral vnější, ale když jsem viděl, že se k tomu rozhodl, tak jsem z toho vycouval, protože nebojujeme o žádné body a prioritou je pro mě týmový výsledek.“

Mazepin také naznačil, že se omluvil spíše kvůli Schumacherově reakci než kvůli situaci samotné.

„Naše diskuse, které probíhají uvnitř týmu, by podle mě měly zůstat uvnitř v týmu, nicméně pokud už to bylo vyneseno, tak bych jen řekl, že jsem se mu omluvil, pokud to tak cítil. Byl zjevně velmi rozrušený.“

„Řekl bych, že je velmi důležité, aby neočekával, že to bude mít příliš snadné. Nikdy to nebude tak, že bych ho blokoval. Jen jsem nečekal, že bude tam, kde byl.“

„Pokud se cítil tak, jak se cítil, tak jsem se mu omluvil, protože si myslím, že bych to měl udělat. Nicméně nebylo to kvůli tomu, co jsem udělal.“