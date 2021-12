Mazepin zhodnotil svou letošní sezónu. Dal by si dvojku

Přestože Nikita Mazepin nezískal během roku žádné body, má pocit, že by si mohl udělit čtyři body z pěti za to, že „ustál“ sezónu, která byla občas náročná.

„Školu jsem dokončil před čtyřmi lety a to bylo naposledy, co jsem dostal známky a opravdu mi to tolik nechybí,“ řekl Mazepin, kterého cituje RacingNews365.com.

„Nemyslím si, že byste měli dostat pětku (v Rusku je systém známek obrácený, pozn. redakce), protože pětka je vynikající a já nevím, co je to vynikající. Dnes to může být vynikající, ale zítra si uvědomíte, že můžete udělat něco více.“

„Takže čtyřka (u nás dvojka, pozn. redakce) je maximum, co si můžu dát. Myslím, že čtyři za to, že jsem to ustál, protože občas byly momenty, kdy to bylo opravdu těžké. Trojku bych si dal za adaptováni, protože to nebyla moje silná stránka a stále se v tom zlepšuji.“

Když byl Mazepin dotázán na nejlepší a nejslabší momenty sezóny 2021, připustil, že došlo k chybám, včetně nehody při úvodní Grand Prix Bahrajnu.

„Letos jsem použil několik různých vozů, takže když jsem používal vozy, které mi připadaly obtížně řiditelné nebo těžké, byly to nejhorší momenty,“ naráží Mazepin na různá šasi. Před letní přestávkou si stěžoval, že jeho šasi je těžší než Schumacherovo.

„Pak jsem také udělal nějaké chyby jako v závodě v Bahrajnu a v některých dalších víkendech, kdy jsem neměl dobrý výkon nebo jsem se příliš snažil a nakonec jsem ztratil čas jako v Brazílii, kdy jsem věřil, že jsme měli šanci předstihnout Williams nebo se dostat do Q2.“

„Určitě to byly slabé momenty, ale byly i vrcholy... mnoho závodů. Měl jsem dobrý závod v Silverstone, v Brazílii a Mexiku.“