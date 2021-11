Mazepin vysvětlil incident z nočního klubu

„Z mé strany je situace naprosto jasná,“ řekl Mazepin. „Rozhodně nikdo nebyl vyhozen. Byl jsem naštvaný, protože jeden z mých inženýrů odcházel, a tak jsem pozval všechny z týmu.“

„Jednoho z členů bohužel nepustili dovnitř. Vyjasnil jsem si to, trvalo to asi tři nebo čtyři minuty. A všichni se dostali dovnitř a vlastně to byla velmi dobrá párty. Zůstali jsme tam docela dlouho.“

Incident už okomentoval také šéf Haasu. „O tomto videu jsem byl informován. Myslím, že to byla spíš hádka s jedním z členů ochranky než rvačka,“ řekl Steiner.

„Byla to spíše slovní hádka kvůli něčemu. Ještě jsem s ním nemluvil, protože jsem ho neviděl.“

Na otázku, zda si myslí, že to teď jezdci mají těžší, když se vše může natáčet a zveřejňovat na sociálních sítích, Steiner odpověděl: „Rozhodně. Všechno, co se dělá, ať to dělá kdokoli, je okamžitě někým natočeno. Nikita má určitou pověst, takže bych řekl, že je to ještě více vygradované. Není mu to ulehčeno.“