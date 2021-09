Mazepin věří, že mu nové šasi pomohlo

Mazepin se domníval, že jeho výsledky a ztráta na Schumachera byly v první části sezóny ovlivněny těžším šasi. Haas souhlasil, že mu po letní přestávce poskytne nové, ale šéf týmu Gunther Steiner byl skeptický, že to bude mít velký význam, protože rozdíl v hmotnosti nebyl tak velký.

Mazepin se nakonec dočkal ve Spa. Víkend propršel, takže z něj moc usuzovat nemůžeme. V dalších dvou kvalifikacích ztratil na Schumachera okolo 4, 5 desetin sekundy, což se v průměru neliší od toho, co jsme viděli před letní přestávkou. Mazepin to ale vidí jinak.

„Naše tempo na jedno kolo se od prvního tréninku v Belgii výrazně zlepšilo," řekl Mazepin, kterého cituje Motorsport.com.

„Myslím, že všichni víme, jaká změna v prvním tréninku v Belgii nastala. Je dobré vědět, že mohu věřit svým pocitům. Dobré je, že tempo je teď tady a čeká nás dlouhá sezona. Jsem si jistý, že se to bude jen zlepšovat, protože sebedůvěra, kterou jsem ztratil na začátku roku, kdy auto nedělalo to, co mělo, se teď dostává na normální úroveň.“

Mazepin se domnívá, že bylo logické očekávat zvýšení rychlosti díky lehčímu šasi.

„Když se podíváme do školní fyziky, tak čím větší váha s vámi v zatáčce jede, tím větší přítlak potřebujete, abyste přenesli stejnou rychlost.“

A právě přítlaku podle Mazepina nemají u Haasu na rozdávání, takže věří, že mu změna pomohla.

„Můžete říkat, co chcete, ale myslím, že jsem rozhodně udělal rázem krok správným směrem. Pro mě je to naprosto jasné.“

„O rovnocennou pozici jsem bojoval poměrně dlouho a jsem moc rád, že v ní mohu být, ale jako nováček ve formuli 1 bojující se superhvězdami, které jsou tu už dlouho, se musím ještě v mnoha oblastech zlepšit.“