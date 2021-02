Mazepin: Ve své první sezóně se budu učit, nezáleží na výkonnosti vozu

Haas má za sebou nejhorší sezónu ve F1 v historii týmu, když získal pouze tři body a druhý rok za sebou skončil v Poháru konstruktérů na deváté příčce.

Šéf týmu Günther Steiner již dříve řekl, že tým se ještě před začátkem letošního ročníku začne soustředit na vůz pro rok 2022, kdy začnou platit nová technická pravidla.

„Stejně se velmi těším, protože přechod do F1 bude vzrušující bez ohledu na to, jakou bude mít vůz výkonnost. Myslím, že v této fázi mé kariéry, když jsem ještě mladý pilot, je irelevantní říkat, jestli je vůz dobrý nebo ne,“ řekl Mazepin pro The Race.

„Jsem si samozřejmě vědom, že tým má za sebou náročný rok. Já se ale zaměřuji na přípravu na F1, vůz se velmi liší od toho, na co jsem zvyklý. A kalendář bude téměř dvakrát tak dlouhý. To jsou výzvy, které jsou teď přede mnou a na které se nyní soustředím.“

Spolu s Mazepinem přichází do týmu Haas další nováček ve formuli 1 Mick Schumacher. Oba proti sobě závodili v posledních dvou sezónách ve formuli 2, kterou Schumacher vloni nakonec ovládl.

„Mým cílem je jako vždy porazit týmového kolegu a odvést maximum. Tlak na mých ramenou tak stále je. Věřím, že jsem připraven na F1 a chci to ukázat týmu,“ dodal Mazepin.

„Očekávám, že se mi bude dařit, pokud jde o potenciální výkonnost a rychlost vozu, se kterým budu závodit. Věřím, že já a můj týmový kolega bychom měli být vyrovnaní z pohledu časů na kolo.“