Mazepin se omluvil za kolizi se Schumacherem

Mazepin se dotkl přední části vozu Schumacherova levého zadního kola. Nešlo o dramatickou situaci, ale stačilo to na to, aby Schumacher skončil v hodinách.

Německý pilot se z toho dokázal vzpamatovat a závod dokončil na 15. místě, Mazepin musel do boxů a následně odstoupil kvůli problémům s pohonnou jednotkou.

„V nájezdu do čtvrté zatáčky brzdil velmi brzy a já jsem tam prostě strčil nos,“ řekl Mazepin. „Samozřejmě potřeboval zatáčku projet a zatočit, takže mě mrzí, že se to stalo. Byla to moje chyba, ale byl to závodní incident. Neměl jsem radost z toho co se stalo.“

„Později jsem měl plošku a chyběla mi půlka bočnice na křídle. Potřebovali jsme zjet do boxů a pak se odporoučel motor.“

Ke kontaktu došlo po sérii incidentů mezi jezdci americké stáje, které v Zandvoortu vyvolaly ostrou výměnu slov.

Šéf týmu Guenther Steiner nicméně věří, že se dvojice učí a v budoucnu se incidentům vyhne.

„Samozřejmě jsme opět měli incident mezi oběma jezdci, ale vyjasnili si to. Co bylo řečeno, bylo řečeno a jsou v pohodě. Po této stránce děláme pokroky a doufejme, že to tak zůstane i nadále.“

„Myslím, že naši dva kluci se z posledních závodů poučili, teď se snaží jít dál a snaží se vzít na vědomí návrhy, které jim jako tým dáváme, a doufám, že v budoucnu už k tomu bude docházet méně.“

„Pokud v tom máte jasno, je to dobře, je to součást učení a naštěstí auto nebylo vážně poškozeno.“