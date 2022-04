Mazepin se chce vrátit do F1. Pokud to nevyjde, zváží Dakar nebo závody v Rusku

„Moje kariéra je nyní přerušena,“ uvedl Mazepin v prohlášení pro agenturu Ria Novosti.

„Motorsportu se ale věnuji už 18 let a nemám v úmyslu ho opustit. Udržuji se v kondici a doufám, že se do formule 1 ještě vrátím. Pokud to nevyjde, budu zvažovat jiné možnosti. Zajímá mě například závodění v poušti. Dakar je možnost, stejně jako Silk Way Rally.“

Silk Way Rally (Rallye Hedvábná stezka) Od roku 2009 se jezdí v Rusku ale například také v Číně. V prvních třech letech byla součástí Dakar Series. V rallye jezdí motorky, auta a kamiony. V minulosti v ní uspěl například i Aleš Loprais

„Můj život se za pouhý měsíc radikálně změnil,“ vysvětluje Mazepin. „Přemýšlím o tom, že bych se zúčastnil nějakých závodů v Rusku. Všechny věci v životě, i ty špatné, však mají svůj začátek a konec. Doufám, že brzy dojde k další změně, tentokrát pozitivní, v mém životě i v mé kariéře.“